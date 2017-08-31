بالفيديو: هل يجوّز للمرأة ذبح الأضحية بيدها؟؟!

ذكر الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، أنه يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها بيدها إذا رغبت في ذلك.

ورد المطلق في برنامج “فتاوى” على القناة الأولى، على تساؤل متصلة قالت بأن زوجها لن يكون موجوداً في منزلهم أيام عيد الأضحى وترغب في ذبح الأضحية بيدها بقوله: “نعم تذبحين مثلك مثل الرجل”، واصفاً المرأة “هذه من بنات الفحول”.

وأفاد بأن الأضاحي قربان من لم يحج وبأنه تشرع أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته يأكلون منها ويطعمون.

ودعا المطلق لعدم الإسراف والتفاخر بذبح الأضاحي والاكتفاء بأضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ذبيحة واحدة عن أهل بيته شمل ذلك نساءه الذين هم تسعة بيوت، وأولاده علي وفاطمة ومواليه الذين كانوا عنده أبو رافع وثوبان وغيرهما وكل هؤلاء دخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم آل محمد عليه الصلاة والسلام.

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