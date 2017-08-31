رئيس بلدية بيتونيا يعلن انتهاء أزمة المياه

رام الله/PNN- أعلن رئيس بلدية بيتونيا في محافظة رام الله ربحي دولة، عن انتهاء أزمة المياه في المدينة.

وأوضح دولة، في بيان للبلدية اليوم الخميس، أن البلدية تمكنت من إيصال المياه إلى كافة الأماكن والأحياء من خلال العمل على تركيب مضخات مياه خاصة، إضافة إلى إيجاد وصلات لبعض المناطق المرتفعة لتتمكن من ضغط المياه وايصالها للسكان هناك.

وقال: سنعمل من خلال برنامج محدد على فتح المياه لتصل كافة الأحياء ضمن أربعة ايام في الاسبوع تبدأ من يوم الجمعة.

وشدد على أن العاملين في قسم المياه سيستمرون في العمل خلال عيد الاضحى المبارك.

وشكر دولة مصلحة المياه وتعاونها وكافة موظفيها وطواقمها العاملة على الارض بالإضافة الى موظفي بلدية بيتونيا الذين واصلوا الليل بالنهار ولا يزالون من أجل ايصال المياه إلى الجميع.