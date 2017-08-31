برشلونة يتفاوض لضم رياض محرز

برشلونه/PNN-فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة بتأكيدها على دخول برشلونة في مفاوضات مع الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة رفع راية الاستسلام في صفقة فيليب كوتينيو لاعب ليفربول واتجه نحو رياض محرز.

وأضاف التقرير أن برشلونة يجهز عرض بقيمة 50 مليون يورو لإقناع ليستر سيتي بالتخلي عن اللاعب في اليوم الأخير من الميركاتو.

وكان محرز قريب جداً من الانتقال إلى روما في الفترة الماضية، لكن مغالاة ليستر سيتي بمطالبه المالية أدى إلى تعثر المفاوضات.

وأشارت ماركا إلى أن رياض محرز كان يرغب بالانتقال إلى برشلونة منذ الصيف الماضي لكن النادي الكاتالوني تراجع عن الصفقة.