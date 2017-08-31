“الأونروا” توزع 896 خروفا على 2,688 عائلة لاجئة في غزة

غزة/PNN- وزعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” 896 خروفا حيًا على 2,688 عائلة لاجئة في قطاع غزة، بمساهمة من منظمة الإغاثة الإسلامية في أمريكا بمناسبة عيد الأضحى.

وقالت “الأونروا” في بيان وصل “وفا”: “تمت عملية التوزيع في سبعة مراكز توزيع، حيث استهدف المشروع الأسر اللاجئة المستفيدة من شبكة الأمان الاجتماعي في قطاع غزة (الأسر التي تعيش بأقل من 1.74 دولار للشخص الواحد في اليوم) حيث تشاركت كل ثلاث أسر خروفا واحدا”.

وبين أن ما يزيد على 80 في المائة من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والتعليم الأساسي والرعاية الصحية الأساسية أو المأوى”.

وأشارت إلى أن الحصار المفروض على غزة، الذي دخل عامه الحادي عشر يستمر في إلحاق الضرر الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للعديد من السكان في غزة، حيث يعاني القطاع من انخفاض نسبة الوصول للغذاء في غزة نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وغلاء أسعار السلع الغذائية وتقلب الأوضاع الاقتصادية.

ونوه إلى أن “هذا المشروع يأتي كجزء من جهود “الأونروا” للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي بين الأسر اللاجئة في غزة، وتمكينهم من الاحتفال بالعيد في ظل ارتفاع معدلات الفقر في غزة”.