ليفربول يعلن ضم تشامبرلين

أعلن نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم، الخميس، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع اليكس أوكسليد-تشامبرلين، من المنافس المحلي أرسنال، مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 40 مليون جنيه إسترليني (51.45 مليون دولار).

وقال موقع ليفربول على الانترنت إنه ارتبط بعقد طويل الأمد، مع لاعب الوسط الانجليزي الدولي، الذي شارك في 132 مباراة في الدوريا لانجليزي الممتاز مع أرسنال خلال ستة أعوام أمضاها في صفوف النادي اللندني.

والتعاقد مع أوكسليد-تشامبرلين، البالغ من العمر 24 عاما، يعد رابع صفقة يبرمها ليفربول، الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب، ذولك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.