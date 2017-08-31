BDS لفنانين من الداخل: لا تشاركوا بأمسية “مقدسة” الإسرائيلية

القدس/PNN-دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) عدد من المغنين والفرق الفنية الفلسطينية لإلغاء مشاركتهم في أمسية وصفتها بأنها فنية تطبيعية، ستقام في أيلول/سبتمبر المقبل في القدس.

وذكرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS” عبر موقعها الالكتروني، أن الأمسية ستقام في السابع من الشهر المقبل، بمشاركة إسرائيلية- فلسطينية تحت عنوان “كلنا” ضمن مهرجان “مقدسة” الإسرائيلي الذي سيقام في أحياء القدس المحتلة.

وجاء في البيان أنه “تناشد الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) الفرق الفنية الفلسطينية والفنانين الفلسطينيين لإلغاء مشاركتهم في الأمسية الفنية التطبيعية والتي ستقام بتاريخ 7/9/2017، بمشاركة إسرائيلية – فلسطينية تحت عنوان ’كلنا’ ضمن مهرجان ’مقدسة’ الإسرائيلي الذي سيقام في أحياء مدينة القدس المحتلة”.

ووصفت الحركة هذه المشاركة أنها “محاولة جديدة لاستخدام الفنانين/ات الفلسطينيين/ات كأوراق توت لتجميل صورة الاحتلال أمام العالم والتغطية على جرائمه بحق شعبنا في كل مكان، بالذات في القدس المحتلة”.