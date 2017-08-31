نتنياهو: وسائل الإعلام الإسرائيلية‎ تعمل لإسقاط حكمي

القدس/PNN – هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة وسائل الإعلام في “إسرائيل”، واتهمها بالعمل الممنهج لإسقاط حكمه وحكم اليمين من خلال تغطية غير عادلة.

وقال نتنياهو أمام حشد من أنصار حزب الليكود قرب تل أبيب، إن وسائل الإعلام تغطي المظاهرات الأسبوعية قبالة منزل النائب العام من أجل الضغط عليه وحثه على تقديم لائحة اتهام ضده.

وتابع أن وسائل الإعلام تبحث في كل ما يتعلق بشبهات الفساد والرشى التي تحوم حوله وحول عقيلته في عدة ملفات، كما اتهمها بالعمل على إظهار “إسرائيل” ضعيفة ومعزولة في العالم، وتجاهل الإنجازات التي تحققها حكومته.على حد قوله.

وخلال الأشهر الماضية، نظمت العديد من المظاهرات في تل أبيب ومناطق أخرى في “إسرائيل”، تطالب بإقالة نتنياهو والتعجيل بالتحقيق معه.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو منذ عدة أشهر في قضيتين، الأولى حول منفعة من رجال أعمال تضمنت حصوله هو وزوجته سارة على هدايا، وتعرف باسم “الملف 1000”.

والقضية الثانية حول عقده محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزس للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة، وهي القضية المعروفة باسم “الملف 2000”.

وتحوم شبهات حول نتنياهو في قضية أخرى تعرف باسم “الملف 3000″، وتتعلق بحصول مقربين منه على عمولات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.