غنام تتقدم كشافة العيد وتؤكد أن أعيادنا وطنية وأن شعبنا يصر على الفرح رغما عن الإحتلال‎

رام الله/PNN – نفذت كشافة محافظة رام الله والبيرة، اليوم استعراضا كشفيا مميزا جابت شوارع مدينتي رام الله والبيرة احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وتقدمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام الاستعراض وإلى جانبها ممثلي الأجهزة الأمنية وممثلي البلديات وحشد من الوجهاء ورجال الأعمال، إضافة إلى ممثلين لمفوضية مرشدات وكشافة المحافظة، ورجال دين مسحيين ومسلمين.

وأكدت المحافظ أن شعبنا يرسم الابتسامة ويصنع الفرح متحديا مساعي الاحتلال لتثبيت الألم في قلوبنا من خلال اجراءاته القمعية المتواصلة، مشددة على أنه بإرادتنا وثباتنا وإيماننا بعدالة قضيتنا ستبقى شعلة الامل متوهجة، وأننا وبرغم الألم نتمسك بالأمل النابع من ايماننا بعدالة قضيتنا، وأن الفرحة لن تكتمل إلا بمسيرات كشفية مشابهة في القدس وهي محررة من دنس الاحتلال.

وهنأت أبناء شعبنا بمناسبة العيد متمنية أن يعيده الله علينا وقد تحققت اماني شعبنا وعلى رأسها اقامة دولته الفلسطينية المنشودة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وتحرير الأسرى من أقبية السجان.

وشددت على أن الاستعراض الكشفي هو رمز للتآخي الإسلامي المسيحي الذي تشارك به فرق كشفية من الديانتين مؤكدة أن التآخي الإسلامي المسيحي هو مصدر فخر لكل فلسطيني، مشيرة إلى أن تشارك المسيحيين والمسلمين الأفراح والأتراح مشهد يفرح القلوب ويزيل الهموم ويؤكد على وحدة شعبنا المنتمي والمتشابك دائما.

وكان الاستعراض انطلق من مركز شباب الأمعري وصولا الى نادي اسلامي رام الله وجال شوارع رام الله والبيرة حيث لاقى استحسان جماهير المحافظة وزوارها الذين احتشدوا وعائلاتهم على جانبي الطرق لمتابعة الكشافة والاستمتاع بأجوائها المتميزة.