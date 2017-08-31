العثور على جثة جندي إسرائيلي اختفى بالجولان المحتل

الجولان المحتل/PNN-أعلنت السلطات الإسرائيلية عصر اليوم الخميس، العثور على جثة الجندي الإسرائيلي الذي اختفت آثاره، الأربعاء، في الجولان السوري المحتل، وذلك عقب عمليات بحث لساعات عن الجندي.

وشرعت الشرطة العسكرية في الجيش التحقيق في ملابسات اختفاء الجندي وظروف وفاته.

وقال الجيش في بيانه: “استمرارا لأعمال البحث عن الجندي المفقود في هضبة الجولان، تم اكتشاف جثة الجندي وتم إبلاغ عائلته، فيما شرعت الشرطة العسكرية التحقيق حول ملابسات الحادث”.

وذكر الجيش، أن الجندي شوهد في المرة الأخيرة، أمس الأربعاء، عندما غادر قاعدة وحدته العسكرية في هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش إن عمليات البحث عن الجندي تركزت في منطقة مستوطنة “كتسرين” في الجولان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجندي الذي فقدت آثاره يخدم في وحدة قتالية، حيث شارك في عمليات البحث عنه جنود من وحدته.