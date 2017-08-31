رام الله /PNN- أعلنت وزارة المالية والتخطيط – الإدارة العامة للبترول، اليوم الخميس، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر أيلول 9/2017 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 01/09/2017 هو على النحو التالي:

السعر/ شيقل بنزين 95 5.93 بنزين 98 6.47 ســـــولار 5.38 كــــــــــاز 5.38

الــغـــــــــاز:

1- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 23 شيقلا في محل الموزع .

2- سعر اسطوانة الغاز 12 كلغم، للمستهلك 55 شيقلا في محل الموزع.

3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 220 شيقلا في محل الموزع.

4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.36 شيقل .

5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.13 شيقل.

6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .

ودعت الادارة العامة للبترول جميع السادة أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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م.ج