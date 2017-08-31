رام الله /PNN- أعلنت وزارة المالية والتخطيط – الإدارة العامة للبترول، اليوم الخميس، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر أيلول 9/2017 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 01/09/2017 هو على النحو التالي:
السعر/ شيقل
بنزين 95
5.93
بنزين 98
6.47
ســـــولار
5.38
كــــــــــاز
5.38
الــغـــــــــاز:
1- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 23 شيقلا في محل الموزع .
2- سعر اسطوانة الغاز 12 كلغم، للمستهلك 55 شيقلا في محل الموزع.
3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 220 شيقلا في محل الموزع.
4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.36 شيقل .
5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.13 شيقل.
6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .
ودعت الادارة العامة للبترول جميع السادة أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
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م.ج