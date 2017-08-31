الاحتلال يدعي منح تسهيلات وتصاريح ل 150 الف فلسطيني من الضفة وغزة بمناسبة الاعياد 

بيت لحم/PNN/ ادعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ان وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان قرر منح تسهيلات للفلسطينين يومي الاحد والاثنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك وفق ما نقلت وسائل الاعلام العبرية عن صفحة منسق اعمال حكومة الاحتلال اللواء يواف مردخاي.

وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام فقد ادعت سلطات الاحتلال انه و استجابة لقرار ليبرمان فقداعلن مردخاي عن عدة خطوات مدنية من أجل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمدة يومين ..

وبحسب المصادر فان الاحتلال ينوي منح تصاريح ل 150000 تصريح لمدة فترة العيد من أجل زيارة عائلاتهم حيث سيتم إعطاء التصاريح إلى المتزوجين فقط، وممن ليس لديهم منع امني، و بدون تحديد الأعمار وبدون وجوب بطاقة ممغنطة.

وقالت المصادر ان هذه التصاريح ستكون سارية المفعول يومي الأحد والاثنين فقط (٣-٤ ايلول) من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) وحتى العاشرة مساءً (22:00).

وبحسب المصادر فانه و لأول مرة تتم المصادقة على التصاريح في الحاسوب دون الحاجة إلى طباعة التصاريح.

وقالت المصادر ان الاحتلال سيمنح 20000 تصريح للمصلّين، لكافة أيام العيد، للرجال المتزوجين فوق 50 سنة وللنساء فوق 40 سنة بدون علاقة إلى وضعهن العائلي كما سيتم منح 300 تصريح من تصاريح الزيارة إلى الأقارب من الخارج

كما تتضمن التسهيلات الاسرائيلية المزعومة منح 500 تصريح للسفر إلى الخارج عن طريق مطار بن-غوريون، سوى من لديهم المنع، وحسب الفحص الأمني.

كما ادعت سلطات الاحتلال ان الاحتلال صادق على جملة من الخطوات والتسهيلات لسكان قطاع غزة حيث قرر منح 100 تصريح لموظفي الأونروا فقط فوق 55 سنة وبواسطة خدمة النقل (شاتل، Shuttle) لاداء صلاة الجمعة بالاقصى و 200 تصريح لزيارة عائلة من قطاع غزة إلى الخارج عن طريق معبر جسر أللنبي بحيث يتم تنفيذ النقلات بواسطة خدمة النقل (شاتل) وبرفقة مندوبي اللجنة المدنية موضحة انه سيتم منح التصاريح لمن لهم قرابة من الدرجة الأولى والمرافقون حتى 16 من العمر.