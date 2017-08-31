مقتل 13 مدنياً في غارة أمريكية شرقي أفغانستان

أفغانستان/PNN-أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان الخميس عن مقتل 13 مدنيا من عائلة واحدة خلال الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت متمردي “طالبان” في شرق البلاد.

وصرّح المتحدث باسم حاكم مقاطعة لوغار سليم صالح بأن القوات الأمريكية كانت تقوم بعملية مشتركة مع نظرائها الأفغان في بلدة دشتي باري صباح الأربعاء عندما هاجمها متمردو طالبان، مضيفا أن “القوات الأجنبية ردت وأجبرت طالبان على الاختباء في منازل مدنيين مجاورة، وطلبت دعما جويا قصف المنازل وأوقع ضحايا مدنيين”.

وأكد صالح “مقتل 13 شخصا بالقصف الجوي وإصابة 15 آخرين بجروح، جميعهم ينتمون إلى العائلة نفسها ومن بينهم نساء وأطفال”.

وقال إن “أكثر من 12 عنصرا من طالبان بالإضافة إلى عدد من القادة قتلوا في العملية”.

وقال أحد سكان المنطقة نزار خان كوشي إن الضربات قتلت “مدنيين عزل لكنها لم تقتل أيا من عناصر طالبان”، مضيفا “لقد انتشلنا الجثث من تحت الأنقاض ودفناها. إنه يوم مؤلم جدا بالنسبة إلينا”.

وأشارت القوات الأمريكية في أفغانستان في بيان لها إلى “أننا علمنا بحصول حادثة في منطقة بولي علم في مقاطعة لوغار مع سقوط ضحايا من المدنيين”، مضيفة أنه “فُتح تحقيق رسمي بالحادثة”.

هذا، وشهد هذا العام سقوط العدد الأكبر من القتلى بين المدنيين منذ بدء الإحصاءات عام 2009، إذ قتل خلال النصف الأول من العام الجاري 1662 شخصا وأصيب أكثر من 3500 جريح، بحسب معطيات الأمم المتحدة.