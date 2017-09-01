إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز عسكري جنوب جنين

جنين /PNN-أصيب، مساء الخميس، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز عسكري جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عسكري مفاجئ نصبته على الطريق ما بين بلدة قباطية وقرية مسلية بمحاذاة مصنع أبو جورج، اوقفت المركبة التي كان يستقلها الشاب سامر سميح أبو جلبوش (38 عاما)، من قرية مركة، وفتشتها ودققت في بطاقته الشخصية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال طلبوا من الشاب أبو جلبوش مغادرة المكان، وبعد ان تحرك بمركبته لعدة أمتار، أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى اصابته بعيار ناري في الكتف، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة جنين، لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية مفاجئة في محيط بلدات وقرى محافظة جنين، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.