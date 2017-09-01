حالة الطقس خلال ايام عيد الاضحى المبارك

رام الله/PNN-توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صافٍ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغداً السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الأحد فيكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين حاراً الى شديد الحرارة، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.