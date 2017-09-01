الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصى

القدس/PNN-يحتفل المسلمون في أنحاء العالم اليوم الجمعة بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى ويؤدي الملايين منهم صلاة العيد في الجوامع والساحات العامة آملين أن يعم الأمن والسلام على بلدانهم.

وفي القدس أدى الآلاف صلاة العيد في المسجد الأقصى، رغم قيود قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت إجراءات أمنية مشددة.

وقدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات العربية داخل الخط الأخضر.

وعيد الأضحى- الذي يأتي في العاشر من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية- هو أحد العيدين المعتمدين في الإسلام، وهو يوم “الحج الأكبر” الذي يقوم فيه الحجاج بأغلب المناسك.