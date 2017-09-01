ضبط “بواريد” بلاستيكية ممنوعة من التداول في رام الله

رام الله /PNN-ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الجمعة، في محافظة رام الله، 220 قطعة من البواريد البلاستيكية والخرز الممنوعة من التداول .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية بأنه تم ضبط الكمية خلال القيام بأعمال الدورية الاعتيادية داخل سيارة نقل، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها لحين حضور جهة الاختصاص بوزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وأهابت الضابطة الجمركية بالتجار ومروجي الألعاب النارية بعدم تداولها والالتزام بالقوانين والتعليمات، وبالأهالي وأولياء الأمور بعدم شراء وتداول هذه البضائع الخطرة على أطفالهم وعلى المجتمع، والاستفادة واخذ العبر من الإصابات والحوادث المتكررة كل عام.