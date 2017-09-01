د.غنام تستهل العيد بوضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء

رام الله/PNN- .زارت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام وإلى جانبها ممثلي الأجهزة الأمنية صباح اليوم النصب التذكارية لشهداء الثورة الفلسطينية في البيرة حيث وضعت اكاليل الزهور مترحمة على روحهم، مؤكدة أن أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وأسيراتنا من سجون الإحتلال لينعموا بالحرية مع ذويهم ومحبيهم وأن شهداءنا سيبقوا دائما في قلبنا ووجداننا وسنبقى جميعا على عهدهم حتى الانعتاق من الاحتلال وتحقيق كامل ما استشهدوا من أجله.

واستهلت المحافظ غنام يومها بوضع اكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على ضريح الشهيد الخالد ياسر عرفات ومعايدة فخامة الرئيس ابو مازن حيث أكدت أن ارث شهيدنا الخالد فينا ياسر عرفات سيبقى في قلوبنا ووجداننا لافتة أن درب القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس سيحقق بإذن الله كامل حقوقنا .

واعتبرت المحافظ غنام أن صمت العالم أمام إصرار الإحتلال على سلب الفلسطينيين حقوقهم وحرياتهم وأفراحهم هو اشتراك باستهداف الكل الفلسطيني ، مشيرة أن السواد الأعظم من شعبنا وأسرنا يستقبلون الأعياد بالدموع نظرا لافتقادهم فلذات أكبادهم الذين يحرمون من أبسط حقوق الإنسان في أقبية السجان الغاصب أو يعطرون الأرض بعبق دماءهم التي سالت في سبيل ملحمة نضالية عنوانها فلسطين.

وتقدمت المحافظ بأسمى آيات التهنئة والمباركة لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنية أن يعيده الله علينا جميعا وقد تحققت أمانينا وعلى رأسها اقامة دولتنا الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير كافة الأسرى والأسيرات من أقبية السجان لينعمون بالحرية بين أسرهم وأبناء شعبهم.

وهنأت غنام حجاج فلسطين متمنية لهم عودة ميمونة وسالمة الى ارض الوطن، مشيرة أن دعاءنا دائما وخصوصا في هذه الايام الفضيلة هو ان يتحرر الاسرى والمسرى.