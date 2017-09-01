حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر

مكة المكرمة/PNN – وكالات:بدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى “جمرة العقبة” بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل من مواقع إقامتهم في منى وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات , مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه .

ورصدت عدسات ” واس ” الجهود التي يبذلها رجال الأمن وأفراد الكشافة في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام الأدوار بمنشأة الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة .