رئيس بلدية الخليل يَتفقد عمال النظافة .. ويؤكد على الاستمرار بإحياء كل الطقوس الدينية في الحرم الابراهيمي

الخليل/PNN – تفقد رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة فجر اليوم الجمعة، موظفي النظافة في بلدية الخليل، خلال تأديتهم لعملهم حتى ساعات الصباح الاولى، مهنئاً اياهم بحلول عيد الأضحى المُبارك، شاكرهم على تفانيهم بالعمل وخدمة الوطن، قبيل توجهه والوفد المرافق له لتأدية صلاة العيد في رحاب الحرم الابراهيمي.

حيث أدى مئات المواطنين في الخليل صلاة العيد في باحات الحرم الابراهيمي الشريف، الذي شهد عدداً لافتاً من المصلين مع أول أيام الأضحى المُبارك رغم اجراءات الاحتلال وحواجزه العسكرية المنتشرة حول البلدة القديمة والحرم الابراهيمي، وعرقلة المواطنين على ما يسمى حاجز أبو الريش على وجه الخصوص.

وشدد رئيس بلدية الخليل بعد تأديته لصلاة العيد في الحرم الابراهيمي: ” أنه رغم كل اجراءات الاحتلال بكافة اشكالها، إلا اننا مصرون بإحياء كل الطقوس الدينية كما كانت في الحرم الابراهيمي وحمايته من كل اعتداء ولا بد من استمرار انعاش الحياة في البلدة القديمة والصلاة في حرمها الابراهيمي”.

واستمرت جولة أبو سنينة يرافقه عدد من أعضاء المجلس البلدي بزيارة مقبرة الشهداء في “حي الشيخ” في مدينة الخليل، حيث قام أبو سنينة بوضع أكليل من الزهور على ضريح الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

هذا ويتقدم رئيس بلدية الخليل باسمه وباسم أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية باحر التهاني والتبريكات للشعب الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية بحلول عيد الأضحى المُبارك، متمنياً الخير والسكينة لذوي الشهداء والفرج القريب للأسرى في سجون الاحتلال، وان يعود العيد وقد تحررت فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.