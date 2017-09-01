رونالدو يتجاوز بيليه ويحقق رقما تاريخيا

برشلونة/PNN – سجل كريستيانو رونالدو قائد البرتغال 3 أهداف “هاتريك”، وذلك لخامس مرة مع منتخب بلاده، ليقود أبطال أوروبا للفوز 5-1 على جزر الفارو ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، الخميس، محققا بذلك رقما تاريخيا جديدا تجاوز به الجوهرة السوداء بيليه.

وبتسجيل صاروخ ماديرا “هاتريك” في مرمى جزر الفارو، تمكن بذلك من تجاوز عدد أهداف بيليه الدولية مع البرازيل، وبات خامس الهدافين التاريخين، بتسجيله 78 هدفا في 144 مباراة دولية مقابل 77 لبيليه.

ورفع رونالدو (32 عاما)، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، رصيده خلال المشوار الحالي لتصفيات كأس العالم إلى 14 هدفا في 7 مباريات.

واعتلى رونالدو صدارة هدافي اللاعبين الحاليين في كل المنتخبات، ويليه الإسباني ديفيد فيا 59 هدفا والأرجنتيني ليونيل ميسي 58 هدفا والأميركي كلينت ديمبسي 57 هدفا والهندي سونيل شيتري 54 هدفا والبرازيلي نيمار 52 هدفا.

وانفرد نجم ريال مدريد الإسباني بصدارة هدافي أوروبا في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 29 هدفا بعد أن تخطى شيفشينكو هداف أوكرانيا برصيد 26 هدفا وإدين دجيكو مع البوسنة برصيد 22 هدفا.

المصدر: وكالات