بالفيديو:اقتحام مسجد دهمش لمنع صلاة وتكبيرات العيد باللد

القدس/PNN-اقحمت قوات من الشرطة ورئيس بلدية اللد “يائير رفيفو”، فجر اليوم الجمعة، مسجد دهمش في قرية دهمش في اللد، وذلك لمنع صلاة عيد الأضحى ووقف تكبيرات العيد من مكبرات الصوت بادعاء تسبب الإزعاج.

وحضر رئيس بلدية اللد إلى المسجد برفقة قوات كبيرة من الشرطة، الذين حاولوا إيقاف الصلاة ومنع التكبيرات بالقوة، بادعاء مضايقة الجيران اللذين اشتكوا من صوت التكبيرات الخارج من المسجد فجرا.

يشار إلى أن رئيس بلدية اللد حاول منع إقامة صلاة العيد في السوق البلدي في اللد، حيث كانت تقام في السنين الأخيرة دون اعتراض، بعد أن نشر سيارات وحاويات القمامة في الساحة، كي لا يتسنى للمصلين الصلاة فيها.

إلا أن إصرار المواطنين في اللد واللجنة الشعبية وأعضاء البلدية، أدى إلى خنوع البلدية لتقام صلاة العيد في ساحة السوق البلدي كالمعتاد.