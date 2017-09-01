نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

تعرض هاتف “آيفون 8” المرتقب لانتقادات حادة بسبب تصميمه، رغم عدم طرحه في الأسواق حتى اللحظة، إذ ستعلن عنه شركة “أبل” بشكل رسمي في الثاني عشر من سبتمبر الجاري.

وبحسب ما نقل “بزنس إنسايدر” فإن شاشة “آيفون 8” سيكون في أعلاها شريط صغير أبيض يضم الكاميرات الأمامية لا يبدو مظهره أنيقا في رأي كثيرين

ورأى خبراء في التقنية أن “أبل” لم تجد مكانا مناسبا للكاميرات الأمامية، بعدما أفسحت واجهة الهاتف للشاشة بشكل كامل، واختارت أن تجعلها من الحافة إلى الحافة.

وقال ساخرون من تصميم “آيفون 8″، إن شراء نسخة سوداء اللون منه، قد يكون السبيل الوحيد إلى إخفاء عيوبه.

ونقلت تسريبات تقنية، عددا من مواصفات هاتف “آيفون 8″، وأكدت أن الزر الرئيسي في الهاتف سيختفي بشكل كامل.

لكن ما جرى قوله حتى اليوم ما يزال محض توقعات، وقد يطرح الهاتف بتصميم أنيق، وعندها سيكون بوسع محبي “آيفون” أن يختاروا اللون الذين يردون.

المصدر: وكالات