تطبيق يستنسخ وجهك بالبعد الثلاثي في ثوان

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أعلنت شركة سوني للإلكترونيات عن هاتفين يحملان خاصية جديدة أبهرت الجميع في مؤتمر برلين للإلكترونيات، الأسبوع الماضي.

ووفقا لموقع “وايرد”، يتمتع هاتفي سوني “إكسبيريا” و”إكسبيريا كومباكت” بخاصية المسح ثلاثي الأبعاد للوجوه والأشياء، ودون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت.

وأفادت الشركة أن المستخدمين سيمكنهم صنع نسخ ثلاثية الأبعاد على هواتفهم في أقل من دقيقة، عبر أحد تطبيقات الهاتف.

ويضم تطبيق سوني 4 أشكال قابلة للمسح، هي الرأس والوجه والطعام ونماذج حرة أخرى.

وستطلق سوني الهاتفين، بالتطبيق الجديد، الشهر الجاري.

المصدر: وكالات

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