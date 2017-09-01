نيمار يكشف حال كوتينيو قبل “اليوم الأخير”

برشلونة/PNN – قال نجم المنتخب البرازيلي نيمار، أن مواطنه فيليب كوتينيو يشعر “بحزن كبير” بعد فشل صفقة انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وأثار كوتينيو جدلا كبيرا بعد إعلانه رغبته في ترك فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، والانتقال إلى برشلونة الإسباني، الذي حاول جاهدا التعاقد مع النجم البرازيلي من دون جدوى حتى الآن.

ونشرت صحيفة “صن” تصريحات نيمار بعد مباراة البرازيل أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2018، حيث قال نيمار، ” أنا سعيد جدا لأنه (كوتينيو) سجل هدفا وسط هذا الحزن الكبير الذي يعيشه”.

وأضاف نيمار: “أتمنى أن تتحسن الأمور في برشلونة.. عندما أرى زملائي هناك يشعرون بالحزن، أشعر بالحزن أيضا”.

ويتبقى يوم واحد على إغلاق سوق الانتقالات في إسبانيا، سيتحدد خلاله بقاء كوتينيو أو رحيله.

المصدر: وكالات