روسي يعد بالعودة سريعا إلى السباقات بعد الجراحة

وعد الإيطالي فالنتينو روسي، صاحب الألقاب الكثيرة في سباقات الدراجات النارية، بالعودة سريعا إلى السباقات إثر خضوعه لعملية جراحية، الجمعة، لإصلاح كسر في الساق تعرض له خلال التدريبات لتتبخر فرصته في الفوز باللقب في الموسم الحالي.

وذكر روسي (38 عاما)، في بيان أصدره فريقه ياماها بعد العملية التي أجريت له في مدينة أنكونا الساحلية “الجراحة سارت على ما يرام. عندما استيقظت صباح اليوم وشعرت أنني في حالة جيدة.”

وأورد روسي “آسف على الحادث. والآن أرغب في العودة للسباقات في أقرب وقت ممكن وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك“.

وأوضح الفريق أن العملية أجريت لروسي في الساعات الأولى من صباحا الجمعة بعد نقله من مستشفى آخر في أوربينو حيث خضع لفحوص أشعة.

وصرح رفائيلي باكاريلا، رئيس قسم العظام والحوادث في مستشفى أنكونا في مؤتمر صحفي “حالة فالنتينو تتحسن بصورة طيبة“.

وسيظل روسي في المستشفى لثلاثة أو أربعة أيام، لكن سيتعين عليه الراحة لمدة 40 يوما تقريبا بعد ذلك.

المصدر: وكالات