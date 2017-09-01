ماذا توقعت النجوم والكواكب لليوم السبت ؟؟!

بيت لحم/PNN – جاءت توقعات الفلك والنجوم من العالمة الفلكية جكلين عقيقي لليوم السبت الموافق 02/09/2017 على النحو التالي:-
برج الحمل السبت 2-9-2017
يشهد محيطك المهني الكثير من النجاحات و الانجازات و ذلك بسبب جهدك المتواصل في الفتره الاخيره و قدرتك يا مولد برج الحمل علي اثبات نفسك في مكان عملك فهنياً لك .
برج الحمل على الصعيد العاطفى :
لا تكن منعزلاً و افتح قلبك للشريك من جديد و احذر من الوقوع في المشاكل او الخلافات العاطفيه ، سيمر بك اليوم بعض التوتر بينك و بين الشريك و لكن سمر و ينتهي دون التأثير علي علاقتكم ببعضكم البعض .
برج الثور السبت 2-9-2017
برج الثور على الصعيد المهنى :
تشعر بالتعب اليوم يا مولود برج الثور و ذلك بسبب السؤ في الفهم و الصعوبات التي تمر بيها بينك و بين زملائك و رؤسائك في العمل ، و لكن سرعان ما يمر هذا و تعود و تعر بالارتياح مره اخري .
برج الثور على الصعيد العاطفى:
ستتقرب اليوم من الحبيب و تزول كل العوائق بينكم و تنعمون اليوم بيوم هادء و لطيف و خاص جداً لكليكما فاستمتع بذلك جيداص و انسي كل مشاكلك و انت معه اليوم .
برج الجوزاء السبت 2-9-2017
برج الجوزاء على الصعيد المهنى :
اسبوع حافل بالنشاط و النجاحات الخاصه بك يا مولود برج الجوزاء و جهودك طوال الفتره الماضيه سوف تأخذك الي مراكز عليا و تحقق تقدم و نجاح كبير كنت تحلم به منذوا مده .
برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
ربما تصادف شريك حياتك اليوم اذا كنت عاذباً ،تعيش حماسه عاطفيه و عشقاص يتجدد او يولد فيشعل القلب و العقل معاً و تجذب الاوساط من حولك لك .
برج السرطان السبت 2-9-2017
برج السرطان على الصعيد المهنى :
تبحث في مشاريع ماليه و شخصيه جديده و تحاول ان تتطور نفسك و تثبت ذاتك و موهوبتك الي رؤسائك في العمل و تعمل مجتهداص من اجل الوصل الي مراكز متقدمه في حياتك المهنيه .
برج السرطان على الصعيد العاطفى:
تفتح لك الساعده جناحيها و تجعلك تحلق في سماء الحب و العاطفه و تتحسن علاقتك مع الشريك و العائله و كذلك الاصدقاء فانت تعيش حاله عاطفيه مميزه جداً .
برج الاسد السبت 2-9-2017
برج الاسد على الصعيد المهنى :
اخيراً تستطيع الان ان تحقق الهدف الذي كنت تسعي الي تحقيقه منذوا فتره كبيره يا مولود برج الاسد و ذلك بعد الصعوبات المتكرره التي عشتها في الفتره الاخيره .
برج الاسد على الصعيد العاطفى:
كن متروياً و حكيماً في تصرفاتك مع الشريك و لا تتسرع في الحكم عليه فهو يفعل كل ما يستطيع من اجل ان ينل رضائك و يجعلك سعيداً معه .
برج العذراء السبت 2-9-2017
برج العذراء على الصعيد المهنى :
معنوياتك مرتفعه و يقوي نجمك في الوسط بين اصدقائك و يسطع نجمك مما يثير اعجاب الكثير من حولك .
برج العذراء على الصعيد العاطفى:
يدعمك كوكب الحب و يولد اليك اجواء عزبه و انطلاقه جديده و قدراً عاطفياص مميزاً جداً مما يجعل مشاعرك تزداد قوه اكثر و اكثر باتجاه الحبيب .
برج الميزان السبت 2-9-2017
برج الميزان على الصعيد المهنى :
تتلقي اليوم الكثير من العروض و المفاجأت و الدعوات و لكنك تستغل هذا بذكاء من اجل ان تطور من مشاريعك و استثماراتك و تنتهز الفرصه لذلك .
برج الميزان على الصعيد العاطفى:
احترس و ابتعد عن الاضواء اليوم و تجنب ان يحدث بينك و بين الشريك اليوم سوء فهم كي لا تعيش انعزالا .
برج العقرب السبت 2-9-2017
برج العقرب على الصعيد المهنى :
تخف الضغوط عليك في العمل اليوم و تشعر بقليل من الراحه بعد المجهود الكبير الذي قمت ببذله وحدك طوال الفتره السابقه و لكنه في الاخير قد حقق النجاح المطلوب .
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
انت تتمتع بطاقه كبيره اليوم تؤهلك لاخذ القرارات الحاسمه المتعلقه بعلاقتك استقرار الحياه مع الشريك فالان حان الوقت لاخباره ة تنفيذ هذه القرارات معاً .
برج القوس السبت 2-9-2017
برج القوس على الصعيد المهنى :
تذكراً جيداً اليوم يا مولود برج الحوت ان الفشل ليس هو نهايه الطريق و انه يجب التعلم من اخطائك من اجل الوصول الي اهداف التي كنت تحلم بها .
برج القوس على الصعيد العاطفى:
اذهب الي الحبيب اليوم و اعترف له بكل ما يدور في رأسك و استمع الي ارائه فباأكيد سوف تجد ما كنت تريده موجود لديه .
برج الجدي السبت 2-9-2017
برج الجدي على الصعيد المهنى :
تحقق العديد من المكاسب اليوم يا مولود برج الجدي فتستطيع ان تنجح في ضم احد الصفقات الجديده الي عملك مما يثير اعجاب الموظفين و رؤسائك بك .
برج الجدي على الصعيد العاطفى:
تتلقي اليوم احد الدعوات من اجل حضور مناسبه عائليه و تدعو الحبيب من اجل الذهاب معك هذا الامر الذي سوف يثير فرحته و تعلقه بك للغايه .
برج الدلو السبت 2-9-2017
برج الدلو على الصعيد المهنى :
توافق علي عرض عمل قد قدم اليك يا مولود برج الدول مما يغير من خطتك المهنيه و يؤثر علي العمل و لكن كن متأكداً انك قمت بافضل اختيار لك في الوقت الحالي .
برج الدلو على الصعيد العاطفى:
لا بد ان تأخذ قسطاص من الراحه قبل البدء في الخول الي علاقه جديده يا مولود برج الدول و اتلزم التأني في اختيار ما يناسبك علي الصعيد العاطفي .
برج الحوت السبت 2-9-2017
برج الحوت على الصعيد المهنى :
تتلقي اليوم يا مولود برج الحوت عرض عمل جيد لك و مناسب للغايه و باستطاعته ان يحسن من اوضاعك عليك ان تقتنص الفرصه اليوم و لا تضيعها من يدك .
برج الحوت على الصعيد العاطفى:
تمر بفتره من الضغوطات و الصعوبات مع الشريك و عواطفك تمنع من اتخاذ اي قرارات بشأنه و لكنك اليوم ستحاول الجلوس معه من اجل ان تجد سوياً حل لهذه الازمه .