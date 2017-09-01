ماذا توقعت النجوم والكواكب لليوم السبت ؟؟!

بيت لحم/PNN – جاءت توقعات الفلك والنجوم من العالمة الفلكية جكلين عقيقي لليوم السبت الموافق 02/09/2017 على النحو التالي:-

برج الحمل السبت 2-9-2017

يشهد محيطك المهني الكثير من النجاحات و الانجازات و ذلك بسبب جهدك المتواصل في الفتره الاخيره و قدرتك يا مولد برج الحمل علي اثبات نفسك في مكان عملك فهنياً لك .

برج الحمل على الصعيد العاطفى :

لا تكن منعزلاً و افتح قلبك للشريك من جديد و احذر من الوقوع في المشاكل او الخلافات العاطفيه ، سيمر بك اليوم بعض التوتر بينك و بين الشريك و لكن سمر و ينتهي دون التأثير علي علاقتكم ببعضكم البعض .

برج الثور السبت 2-9-2017

برج الثور على الصعيد المهنى :

تشعر بالتعب اليوم يا مولود برج الثور و ذلك بسبب السؤ في الفهم و الصعوبات التي تمر بيها بينك و بين زملائك و رؤسائك في العمل ، و لكن سرعان ما يمر هذا و تعود و تعر بالارتياح مره اخري .

برج الثور على الصعيد العاطفى:

ستتقرب اليوم من الحبيب و تزول كل العوائق بينكم و تنعمون اليوم بيوم هادء و لطيف و خاص جداً لكليكما فاستمتع بذلك جيداص و انسي كل مشاكلك و انت معه اليوم .

برج الجوزاء السبت 2-9-2017

برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

اسبوع حافل بالنشاط و النجاحات الخاصه بك يا مولود برج الجوزاء و جهودك طوال الفتره الماضيه سوف تأخذك الي مراكز عليا و تحقق تقدم و نجاح كبير كنت تحلم به منذوا مده .

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

ربما تصادف شريك حياتك اليوم اذا كنت عاذباً ،تعيش حماسه عاطفيه و عشقاص يتجدد او يولد فيشعل القلب و العقل معاً و تجذب الاوساط من حولك لك .

برج السرطان السبت 2-9-2017

برج السرطان على الصعيد المهنى :

تبحث في مشاريع ماليه و شخصيه جديده و تحاول ان تتطور نفسك و تثبت ذاتك و موهوبتك الي رؤسائك في العمل و تعمل مجتهداص من اجل الوصل الي مراكز متقدمه في حياتك المهنيه .

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

تفتح لك الساعده جناحيها و تجعلك تحلق في سماء الحب و العاطفه و تتحسن علاقتك مع الشريك و العائله و كذلك الاصدقاء فانت تعيش حاله عاطفيه مميزه جداً .

برج الاسد السبت 2-9-2017

برج الاسد على الصعيد المهنى :

اخيراً تستطيع الان ان تحقق الهدف الذي كنت تسعي الي تحقيقه منذوا فتره كبيره يا مولود برج الاسد و ذلك بعد الصعوبات المتكرره التي عشتها في الفتره الاخيره .

برج الاسد على الصعيد العاطفى:

كن متروياً و حكيماً في تصرفاتك مع الشريك و لا تتسرع في الحكم عليه فهو يفعل كل ما يستطيع من اجل ان ينل رضائك و يجعلك سعيداً معه .

برج العذراء السبت 2-9-2017

برج العذراء على الصعيد المهنى :

معنوياتك مرتفعه و يقوي نجمك في الوسط بين اصدقائك و يسطع نجمك مما يثير اعجاب الكثير من حولك .

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

يدعمك كوكب الحب و يولد اليك اجواء عزبه و انطلاقه جديده و قدراً عاطفياص مميزاً جداً مما يجعل مشاعرك تزداد قوه اكثر و اكثر باتجاه الحبيب .

برج الميزان السبت 2-9-2017

برج الميزان على الصعيد المهنى :

تتلقي اليوم الكثير من العروض و المفاجأت و الدعوات و لكنك تستغل هذا بذكاء من اجل ان تطور من مشاريعك و استثماراتك و تنتهز الفرصه لذلك .

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

احترس و ابتعد عن الاضواء اليوم و تجنب ان يحدث بينك و بين الشريك اليوم سوء فهم كي لا تعيش انعزالا .

برج العقرب السبت 2-9-2017

برج العقرب على الصعيد المهنى :

تخف الضغوط عليك في العمل اليوم و تشعر بقليل من الراحه بعد المجهود الكبير الذي قمت ببذله وحدك طوال الفتره السابقه و لكنه في الاخير قد حقق النجاح المطلوب .

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

انت تتمتع بطاقه كبيره اليوم تؤهلك لاخذ القرارات الحاسمه المتعلقه بعلاقتك استقرار الحياه مع الشريك فالان حان الوقت لاخباره ة تنفيذ هذه القرارات معاً .

برج القوس السبت 2-9-2017

برج القوس على الصعيد المهنى :

تذكراً جيداً اليوم يا مولود برج الحوت ان الفشل ليس هو نهايه الطريق و انه يجب التعلم من اخطائك من اجل الوصول الي اهداف التي كنت تحلم بها .

برج القوس على الصعيد العاطفى:

اذهب الي الحبيب اليوم و اعترف له بكل ما يدور في رأسك و استمع الي ارائه فباأكيد سوف تجد ما كنت تريده موجود لديه .

برج الجدي السبت 2-9-2017

برج الجدي على الصعيد المهنى :

تحقق العديد من المكاسب اليوم يا مولود برج الجدي فتستطيع ان تنجح في ضم احد الصفقات الجديده الي عملك مما يثير اعجاب الموظفين و رؤسائك بك .

برج الجدي على الصعيد العاطفى:

تتلقي اليوم احد الدعوات من اجل حضور مناسبه عائليه و تدعو الحبيب من اجل الذهاب معك هذا الامر الذي سوف يثير فرحته و تعلقه بك للغايه .

برج الدلو السبت 2-9-2017

برج الدلو على الصعيد المهنى :

توافق علي عرض عمل قد قدم اليك يا مولود برج الدول مما يغير من خطتك المهنيه و يؤثر علي العمل و لكن كن متأكداً انك قمت بافضل اختيار لك في الوقت الحالي .

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

لا بد ان تأخذ قسطاص من الراحه قبل البدء في الخول الي علاقه جديده يا مولود برج الدول و اتلزم التأني في اختيار ما يناسبك علي الصعيد العاطفي .

برج الحوت السبت 2-9-2017

برج الحوت على الصعيد المهنى :

تتلقي اليوم يا مولود برج الحوت عرض عمل جيد لك و مناسب للغايه و باستطاعته ان يحسن من اوضاعك عليك ان تقتنص الفرصه اليوم و لا تضيعها من يدك .

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

تمر بفتره من الضغوطات و الصعوبات مع الشريك و عواطفك تمنع من اتخاذ اي قرارات بشأنه و لكنك اليوم ستحاول الجلوس معه من اجل ان تجد سوياً حل لهذه الازمه .