الذهب يتراجع مع صعود الدولار

رام الله/PNN – انخفض الذهب الخميس مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة.

لكن المعدن الأصفر بقي فوق مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، في ظل الإقبال على الأصول الآمنة بسبب توترات كوريا الشمالية وهو ما حد من خسائر المعدن، وفق “رويترز”.

وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1303.11 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتحقيق مكسب شهري يقارب ثلاثة في المئة.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 في المئة إلى 1308.50 دولار للأوقية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي أظهر نموه بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، مسجلا أسرع وتيرة نمو في أكثر من عامين.

وأضاف أرباب العمل بالقطاع الخاص الأميركي 237 ألف وظيفة في أغسطس، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، وفقا لما أظهره تقرير لمؤسسة “إيه.دي.بي” للتوظيف.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 في المئة إلى 17.33 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.4 في المئة إلى 982.49 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 932.03 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات