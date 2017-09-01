الفدائي يواصل معسكره التدريبي في جاكرتا قبل مغادرته إلى بوتان

جاكرتا/PNN – واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، معسكره التدريبي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في إطار تحضيراته المستمرة لمواجهة منتخب بوتان في الخامس من أيلول/سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.

وقال المدير الفني للفدائي عبد الناصر بركات إنه بالرغم من قصر فترة المعسكر، إلا أنه حقق العديد من الأهداف المطلوبة قبيل مباراة بوتان، مشيراً إلى أن المنتخب خاض مباراة ودية تدريبية أمام فريق بانغور الأندونيسي وانتهت بفوز الفدائي 4-0، مؤكداً أن الهدف من اللقاء كان ليس النتيجة وإنما تطبيق بعض الأمور التكتيكية التي سيتم تطبيقها خلال المباراة الهامة القادمة أمام المنتخب البوتاني.

وأضاف بركات أن كافة اللاعبين لديهم الرغبة في تقديم أفضل ما يملكون من أجل تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، مقدراً الجهد الذي يبذله اللاعبون في هذه المرحلة الهامة، ومهنئاً في ذات الوقت جميع أعضاء المنتخب الوطني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، خاصة في ظل البعد عن الأهل والأقارب، آملاً أن تكون نتيجة الفوز في لقاء بوتان أفضل هدية يقدمها اللاعبون للشعب الفلسطيني بهذه المناسبة المباركة.

بدوره أكد قائد كتيبة الفدائي عبد اللطيف البهداري أن كافة اللاعبين لديهم طموح كبير في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في هذه التصفيات الآسيوية والمحافظة على صدارة المجموعة وحسم التأهل للنهائيات، موضحاً أن المعسكر التدريبي الحالي له عدة نقاط إيجابية أهمها زيادة الانسجام بين اللاعبين والتعود على الأجواء في منطقة شرق آسيا.

كما أكد البهداري على الأجواء الأسرية التي تجمع اللاعبين طوال الفترة الماضية، موجهاً تهنئته للشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

من جانبه أشار مدافع منتخبنا الوطني هيثم ذيب إلى أهمية المعسكر التدريبي الحالي في إندونيسيا رغم بعض الصعوبات على مستوى الأجواء وطبيعة الطعام، مؤكداً أن منتخبنا إعتاد على تخطي مثل هذه الصعوبات في ظل الحماس والطموح الكبير الذي يملكه كافة اللاعبين من أجل تشريف الكرة الفلسطينية في المحافل الدولية وإسعاد الجماهير الفلسطينية التي تقف خلف الفدائي.

من جهة أخرى استقبل القائم بأعمال السفير الفلسطيني في أندونيسيا طاهر حمد إلى جانب سعادة السفير الفلسطيني في جمهورية الصين فريز مهداوي كافة أعضاء الفدائي على مأدبة عشاء في أحد المطاعم العربية في العاصمة جاكرتا.

وعبر حمد ومهداوي عن سعادتهما بوجود المنتخب الوطني الفلسطيني في أندونيسيا، متمنين له التوفيق في التصفيات الآسيوية وحسم التأهل لنهائيات البطولة القارية في العام 2019، خاصة أن ذلك سيكون له صدى إيجابي كبير لصالح الرياضة الفلسطينية على كافة المستويات، كما أنه سيساهم في إيصال الرسالة الوطنية العادلة للقضية الفلسطينية ويُسعد شعبنا الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

كما ثمن حمد ومهداوي الجهد الكبير الذي بذله اللواء جبريل الرجوب رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة من أجل النهوض بمستوى الرياضة الفلسطينية وخاصة لعبة كرة القدم والوصول بها إلى المحافل الدولية رغم الممارسات العنصرية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية ومحاولة الحد من تطورها.

هذا ويختتم منتخبنا الوطني معسكره التدريبي في جاكرتا يوم غدٍ الجمعة متوجهاً إلى بوتان، حيث سيخوض مباراته الهامة يوم الثلاثاء القادم أمام المنتخب البوتاني.