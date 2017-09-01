فرقة مفر الفلسطينية تصدر اغنيتها الجديدة “على طريق عيتيت”‎

بيت لحم /PNN/قامت فرقة مفر بإصدار اولى بشائر البومها الجديد، اغنية “على طريق عيتيت”، التي تأتي ضمن البوم الثاني القادم للفرقة بعنوان “تأشيرة” الذي يحتوي على 7 اغاني من العالم العربي تتضمن اغنيات تراثية فلسطينية، اردنية، سورية، لبنانية، عراقية، مصرية وجزائرية.

اغنية على طريق عيتيت من كلمات والحان وتأليف البروفسور ويليام نصار الذي غناها لذكرى صديقه الذي تم اسره.

تم توزيعها و مونتاجها في استوديوهات Rj Music Productions جون حنضل و يوسف حنضل، وماستر Abby Roads.

الفيديو كليب من اخراج الفرقة، وقام بتصويره فادي دحابرة، وتم اخذ مقاطع فيديو من الحرب على لبنان و سوريا وفلسطين في عم 1982 و 2006.

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فرقة مفر تشكلت في سبتمبر 2014 وكانت الفكرة من تأسيس الفرقة هي إعادة إنشاء قاعدة للموسيقى البديلة في فلسطين وبناء مشهد جديد للموسيقى المستقل بشكل عام. بلا عنوان هو الألبوم الأول للفرقة صدر في يوليو 2016 ويحتوي على 9 أغنيات.

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ومن الجدير بالذكر ان فرقة “مفر” الفلسطينية حصلت على المرتبة الثانية من بين العديد من الدول العربية في المهرجان العربي لموسيقى الشباب في المدينة المغربية “كلميم”، وأيضا حصلت على ثلاث جوائز فردية.

تم تكريم الفرقة أيضا بأن تكون “أفضل فرقة ناشئة في عام 2016” في مهرجان الموسيقى البديلة الفلسطينية 2016. بالإضافة الى انه تم تكريم الفرقة من اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة في عام 2017 لتشريفها فلسطين في المغرب.