الهباش وادعيس يطمئنان على الحجاج في مشعر منى

مكة المكرمة/PNN– تفقد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس، مساء اليوم الجمعة، حجاج فلسطين في مشعر منى شرق مكة المكرمة.

وقدم الهباش وادعيس أحر التهاني والتبريكات لمناسبة عيد الأضحى المبارك لحجاج بيت الله الحرام، ونقلا تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقيادة الفلسطينية للحجاج، داعين لهم باالمغفرة والعتق من النار.

وقدم عدد من الحجاج بعض المقترحات لتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالمسكن ووسائل النقل، ووعد الوزير إدعيس بمتابعة الأمر والأخذ بالملاحظات بما يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام