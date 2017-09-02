اخبار فلكية 02-09-2017

خلو المسار وتواجد القمر في الابراج خلال شهر 9/2017

عندما ينتقل القمر من برج الى اخر ولا يشكل زاوية مع احد الكواكب الرئيسية تتشكل فترة سلبية نسميها بفترة “خلو المسار” وهي لا تصلح لاي خطوة جديدة مهمة في حياتنا ويشمل ذلك مواليد جميع الابراج بدون استثناء.

فيما يلي هذه الفترات لشهر ايلول / سبتمبر 9/2017 حسب توقيت غرنيتش GMT:

ملاحظة: خلال الايام التالية يبدأ خلو المسار في يوم وينتهي في اليوم التالي : 6,15,24 *

اليوم التاريخ الساعات ( تتم القراءة من اليسار الى اليمين )

السبت 2.9.2017 20:08 – 16:30

الثلاثاء 5.9.2017 05:28 – 05:15

الاربعاء 6.9.2017 12:01 – 20:29 *

السبت 9.9.2017 16:23 – 15:52

الاثنين 11.9.2017 19:29 – 00:54

الاربعاء 13.9.2017 22:12 – 18:35

الجمعة 15.9.2017 01:09 – 21:24 *

الاثنين 18.9.2017 04:52 – 00:55

الاربعاء 20.9.2017 10:06 – 05:30

الجمعة 22.9.2017 17:40 – 13:04

الاحد 24.9.2017 04:01 – 07:33 *

الاربعاء 27.9.2017 16:24 – 11:08

السبت 30.9.2017 04:40 – 00:14

تواجد القمر في الابراج خلال شهر سبتمبر / ايلول 9/2017:

1,2 الجدي

3,4 الدلو

5,6,7 الحوت

7,8,9 الحمل

10,11 الثور

12,13 الجوزاء

14,15 السرطان

16,17 الاسد

18,19,20 العذراء

20,21,22 الميزان

23,24 العقرب

25,26,27 القوس

28,29 الجدي

30 الدلو