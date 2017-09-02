دفاع مدني الشعراوية ينقذ إصابتين من حادث سير شمال طولكرم

طولكرم/PNN – أنقذت طواقم مركز دفاع مدني الشعراوية في محافظة طولكرم اليوم السبت 2/9/2017 ، إصابتين من حادث سير إنزلاق مركبة وإصطدامها بجانب الطريق في بلدة علار شمال طولكرم .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الطواقم توجهت إلى مكان الحادث ، وعند الوصول تبين انه حادث انزلاق مركبة على جانب الطريق وإصطدامها بجدار إستنادي وهي من نوع مازدا ، ونتج عن الحادث اصابة سائقها ومرافقه إصابة وصفت بالحرجة والأخرى متوسطة ، فعمل الطاقم على إخلاء الاصابات وتقديم الإسعاف الأولي وتسليمها لمركبة إسعاف الهلال الأحمر ونقلهما الى المشفى ، كما عمل الطاقم على إزالة الزجاج والزيوت من أمام حركة المرور والسير عن الشارع أصولاً .

هذا ويهيب مدير الدفاع المدني في المحافظة المقدم عماد ابو ذياب بالسائقين توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ والتقيد بشواخص وقواعد السير على الشوارع والطرق ، وعمل الصيانة الدورية واللازمة لمركباتهم وتفقد المركبة والمكابح بشكل دوري حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .