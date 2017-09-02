رئيس الأركان الإيراني: أي حرب ضدنا لن تكون داخل حدودنا

طهران/PNN – وكالات:قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء محمد باقري: إنّ احتمال شن هجوم برّي ضد إيران ضعيف “لكنه إذا حصل فإنّ مسرح الحرب لن يكون داخل حدودنا فقط”.

ورأى باقري خلال تفقده معرض منجزات القدرات الصناعية أنّ القوى “الإستكبارية” في العالم لا تجرؤ على مهاجمة إيران عسكريّاً، لأن ذلك سيكون له استحقاقات كبيرة.

وأكد أنه “إذا اتخذت القوى الاستكبارية قرار بدء الحرب ضد إيران فإن قرار إنهاء هذه الحرب لن يكون بيدها”.

من جهة أخرى، أشار باقري إلى أن أولوية القوات المسلّحة الإيرانية هي لتطوير منظومات صواريخ أرض – جو.