هاكرز يخترقون “أنستغرام” ويسرقون تفاصيل 6 مليون مشترك

كشف موقع The Verge الأميركي عن اختراق كبير لموقع “انستغرام” لمشاركة الصور، تم خلاله استباحة تفاصيل شخصية عن 6 ملايين مشترك في الموقع.

وقال الموقع، “القراصنة الذين استغلوا ثغرة أمنية في واجهة انستغرام واستولوا على معلومات شخصية لحوالي 6 ملايين لمستخدمي الشبكة الاجتماعية التي لديها نحو 700 مليون مستخدم”.

وعلى الرغم من العدد الكبير للاختراق إلا أن الشكرة لا تزال تحتفظ ببعض الغموض في الإفراج عن المعلومات، وقالت: “أن ما يحدث خلل في واجهة النظام”.

وقد تحدث خبراء من شركة كاسبر سكاي عن الاختراقات المتكررة في “انستغرام” وقالوا: “إن ذلك يعزة لعد حماسة في واجهة الشبكة”

المصدر: وكالات