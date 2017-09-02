دفاع مدني الياسرية يتعامل مع عدة حرائق ويحمي الممتلكات جنوب غرب الخليل

الخليل/PNN – تعاملت طواقم مركز دفاع مدني الياسرية في محافظة الخليل اليوم السبت 2/9/2017 ، مع ثلاثة حوادث حريق في بلدتي دير سامت وبيت عوا جنوب غرب الخليل كانت في أعشاب جافة ومخلفات صناعية ومحل لصيانة وتصليح الغسالات والثلاجات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم توجهت بعد ورود نداء استغاثة من المواطنين يفيد بحريق أعشاب قريب من اراضي مزروعة بالاشجار في أراض قريتي المجد ومراح البقار ، فتمكنت الطواقم من إخماد النيران التي اشتعلت في مساحة واسعة من الأرض وإمتدت للأراضي الجبلية ، فعملت الطواقم على منع انتشار النيران إلى الأراضي المجاورة والسيطرة عليها وحماية المئات من الدونمات والأشجار المثمرة .

وفي سياق متصل وبعد الإنتهاء من الحريق الأول توجهت الطواقم الى حريق مخلفات صناعية قرب أحد المحلات في بلدة بيت عوا ، وعند الوصول تبين ان النيران مشتعلة في المخلفات والزيوت قرب احد المحلات الصناعية بالبلدة فعملت الطواقم على تامين الموقع والتاكد من اخماد النيران المشتعلة وعدم تجدد الحريق وحصر الضرر في موقع الحريق وحماية المحل والممتلكات والأغراض داخله .

وبعد الإنتهاء من السيطرة على حريق المخلفات الصناعية توجهت الطواقم لحريق محل لصيانة وتصليح الغسالات والثلاجات في بلدة بيت عوا أيضاَ ، فتمت السيطرة على الحريق والنيران المشتعلة في الغسالات والثلاجات المكدسة أمام المحل وحماية العشارت منها وحصر الأضرار في عدد منها بعد أن طالتها النيران ، وتم حماية باقي الممتلكات والأغراض وأجهزة الثلاجات والغسالات من الحرق والضرر .

ومن جهته أهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مهندس معاوية دراغمة بالمواطنين ضرورة التبليغ السريع والدقيق عن الحادث ليتسنى لطواقم الدفاع المدني الوصول اليه بسرعة والتعامل معه بمهنية الامر الذي يقلل الخسائر في الارواح والممتلكات ، كما ودعا إلى عدم إشعال النيران بمخلفات الاراضي وتجنب إضرام النيران بشكل عشوائي في مخلفات الممتلكات حرصاً على حماية المزروعات والممتلكات ومنع إمتداد الحرائق وحماية المواطنين وتأمين سلامتهم .