الاعلام العبري: اطلاق نار على سيارة مستوطنين قرب رام الله وكوع متفجر على قبة راحيل ببيت لحم

بيت لحم/PNN/ قالت وسائل الاعلام العبرية ان سيارة للمستوطنين تعرضت لاطلاق نار من قبل مسلحين بعد ظهر اليوم السبت قرب بلدة شقبا في محافظة رام الهل والبيرة فيما القى فلسطينيون عبوة ناسفة محلية الصنع “كوع” على برج للاحتلال في محيط مسد بلال بن رباح المعروفة باسم قبة راحيل قرب مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وقال موقع موجز مباشر العبري ان مسليحن اطلقوا الرصاص باتجاه سيارة اسرائيلية للمستوطنين بالقرب مستوطنة نيللي المقامة على اراضي قرية شقبا في محافظة رام الله دون ان يبلغ عن اصابات او اضرار.

واضاف الموقع ان قوات الجيش قامت بالاستنفار في المنطقة واطلقت حملة تفتيش في محيط المنطقة التي تم الابلاغ فيها عن وقوع عملية اطلاق النار التي لم تؤدي الى اضرار او اصابات.

على صعيد ذات صلة قالت مصادر محلية في بيت لحم ان فلسطينيون القوا بعد ظهر اليوم عبو ناسفة محلية الصنع ” كوع متفجر على معسكر الاحتلال في محيط قبة راحيل ” مسجد بلال بن رباح دون ان يؤدي ذلك لقوع اصابات او اضرار.

وبحسب المصادر فقد رد جيش الاحتلال باطلاق الرصاص دون وقوع اصابات تلى ذلك انتشار لقوات الاحتلال في محيط بوابة ومفتاح العودة ومدخل مركز لاجئ على مدخل مخيم عايدة.