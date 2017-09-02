الشرطة تقبض على شخص بتهمة انتحال شخصية والسطو المسلح في جنين‎

جنين/PNN/ ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص بتهمة انتحال شخصية والسطو المسلح في محافظة جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبعد ورود شكوى من قبل مواطن حول قيام مجهول باعتراضه اثناء تواجده في مركبته على الشارع الالتفافي في مدينة جنين، واشهر سلاح عليه وطالبه بالنزول من المركبة منتحلا صفة شرطة مكافحة المخدرات، وقام بتفتيش المركبة وسرقة مبلغ (3500) شيقل وهاتف محمول.

وبالبحث والتحري من قبل شرطة المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المدينة وباستدعائه وسماع اقواله اعترف بقيامه بعملية السطو المسلح، وانتحال صفة شرطة مكافحة المخدرات.

واكد البيان، انه تم إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا