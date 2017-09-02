6 أطعمة لا تُفسد أبدًا بمرور آلاف السنوات

هناك أطعمة عدة لا يمكن أن يحتفظ بها الإنسان لفترة طويلة من الوقت، نظرًا لعدم صمودها أمام مرور الزمن من العفن والفساد ونفاذ صلاحيتها للتناول، ويلجأ الناس لاستخدام طرق لحفظها لأطول وقت ممكن، سواء بالتبريد أوالتجفيف أوالتخليل أوالتقديد وغيرها.

ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون صالحة للاكل لسنوات طويلة، وفقًا لما نقله موقع “سي إن إن”، وقد تصل لآلاف السنوات، والتي جاءت كالتالي :

*العسل :

في عام 2015، وجد العلماء عينات من العسل الصالح تعود إلى ثلاثة آلاف عام في أحد القبور في مصر، والفضل لطول مدة صلاحية العسل يعود لخفض نسبة المياه فيه، وارتفاع نسبة السكر، ما يمنع البكتيريا من التكاثر به.

ورغم أن العسل قد يصبح صلباً أحياناً مع مرور الزمن، إلا أنه من الممكن إعادته إلى صورته الأصلية بمجرد تدفئته.

*البقول المجففة :

لدى تجفيف البقول، كالفول والعدس وغيرها، يزداد تركيز السكريات فيها وتقل المياه، ما يمنع العفن أو البكتيريا من التكاثر فيها، ويمكن الاحتفاظ بالبقول صالحة للأكل لسنوات، شرط الاحتفاظ بها في مكان جاف وفي حافظة لا تسمح بتسرب الهواء.

*الخل :

بسبب ارتفاع نسبة الحمضة في الخل، لا يمكن لكثير من أنواع البكتيريا التكاثر فيه. وينما يبقى الخل الأبيض قابلاً للاستخدام إلى الأبد، يمكن أن تتغير ألوان ونكهات أنواع الخل الأخرى، وقد ينتج فيها ترسبات، لكنها تبقى صالحة للاستهلاك.

*الأرز الأبيض :

يبقى الأرز صالحاً للتناول لعقود من الزمن، شرط أن يُحفظ في حرارة منخفضة تقل عن 3 درجات مئوية، وفي أجواء قليلة الأكسجين، وعلى عكس الأرز الأبيض، يتلف الأرز البني بسرعة أكبر.

*الشوكولاته السوداء :

تعد إضافة الحليب أحد أسباب تقصير عمر صلاحية الشوكولاته، لذا تستمر صلاحية الشوكولاته السوداء قليلة الحليب لفترات طويلة، شرط الاحتفاظ بها في حرارة مستقرة، ويمكن استمرار صلاحيتها حتى سنتين أو أكثر.

*السكر والملح :

تساعد إضافة السكر والملح إلى الأطعمة في حفظها لفترات طويلة، لأنهما يساعدان في إخراج المياه من تلك الأطعمة، فتجد الملح يستخدم في تقديد اللحم، والسكر يتسخدم في صنع المربايات.

والاحتفاظ بالملح أو السكر في مكان خالي من الرطوبة، سيبقيان صالحين للتناول مدى الحياة، لكن، قد لا تتجاوز مدة صلاحية الملح الميود أكثر من خمس سنوات.