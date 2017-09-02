بعثة الفدائي تحط رحالها في العاصمة البوتانية تيمفو

تيمفو /PNN– وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم السبت، إلى العاصمة البوتانية “تيمفو”، بعد أن أنهى الفدائي معسكراً تدريبياً في أندونيسيا، استمر لمدة خمسة أيام، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة منتخب بوتان في الخامس من أيلول/سبتمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.

وكان منتخبنا الوطني قد غادر العاصمة الأندونيسية جاكرتا ظهر أمس الجمعة، من خلال المرور بمطار “سافور نابومي” في بانكوك، قبل التوجه إلى مطار “بارو” في بوتان، حيث كان في استقبال بعثة منتخبنا الوطني ممثلين عن الإتحاد البوتاني لكرة القدم.

وأجرى منتخبنا الوطني بعد وصوله مقر إقامته في فندق “أيريا”، حصة تدريبية على ملعب “أولوكا” التدريبي الهدف منها الاستشفاء والتخلص من الإرهاق نتيجة مسافة السفر الطويلة.

من جهة أخرى، غادر لاعب خط وسط منتخبنا الوطني أحمد عوض المحترف في نادي دالكورد السويدي بعثة الفدائي عائداً إلى السويد بعد تجدد إصابته في العضلة الضامة نتيجة ضغط المباريات التي خاضها اللاعب مع فريقه السويدي خلال الفترة الأخيرة.