دفاع مدني الخليل يتفقد أحد المنتزهات بمدينة دورا بعد حادث عرضي

الخليل/PNN-صيب شاب وفتاة إصابة طفيفة في حادث عرضي مساء اليوم السبت بعد إنزلاقهم عن أحد الألعاب أثناء إلتقاطهم للصور على تلك اللعبة .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن المواطنان سقطا عن درج اللعبة وهي متوفقة عن العمل في أحد المنتزهات ومنطقة الألعاب بضواحي مدينة دورا في المحافظة وأثناء إلتقاطهم للصور الشخصية ما ادى لإصابتهم إصابات طفيفة .

وأضاف التقرير ان طواقم الوقاية والسلامة العامة في مديرية دفاع مدني الخليل ومركز دفاع مدني دورا توجهت للموقع وقامت بمعاينة الأمر وتفقد الألعاب وتأكيد تطبيق شروط الوقاية والتعليمات في الألعاب والمنتزه ، فيما بين الطاقم ان الحادث وقع نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات والسلوك الشخصي الخاطي من قبل الشباب .