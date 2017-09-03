برشلونة/PNN- كشف الفرنسي عثمان ديمبلي، المهاجم الشاب المنضم حديثا لصفوف برشلونة، قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة هي الأضخم في تاريخ النادي الكتالوني، عن سر عشقه للبلاوجرانا، مؤكدا أن ميسي هو الأفضل في التاريخ. وقال ديمبلي صاحب الـ20 عاما، في مقابلة نشرتها صحيفة “سبورت”: “كنت أحتفظ بملصق لإنييستا، اعتبره لاعبا مختلفا، خاصا، أنيقا، ومدهشا، كنت أشاهد كل مباريات برشلونة لأرى كيف يلعب بهذا الشكل الرائع، وكرة القدم الرفيعة التي يقدمها إلى جانب ميسي، حاولت تقليدهما، ولكن هذا أمر صعب، فميسي يلعب دائما بأفضل مستوى ممكن، هو أفضل لاعب في التاريخ”.

وأردف: “لن أنسى مباراتين لبرشلونة مثلا لي الكثير، أحدهما ضد تشيلسي عندما سجل إنييستا هدفا ساهم في التأهل لنهائي التشامبيونزليج، فرحت كثيرا، والآن عندما سأرى إنييستا علي أن أخبره، لدي رغبة في ذلك والأخرى في لقاء بالتشامبيونزليج ضد أرسنال، برشلونة لم يقدم نتيجة جيدة في الذهاب، ولكنه في العودة قدم مباراة كبيرة، وسجل ميسي أربعة أهداف، وقتها لاحظت أن ميسي ليس من هذا العالم، كان مدهشا”.

وعن سبب عدم انضمامه مبكرا للبارسا الموسم الماضي، قال: “لأنني كنت قد قضيت ستة أشهر فقط كلاعب محترف مع رين، هل تتخيل؟ ستة أشهر فقط”.

وحول الأجواء الصعبة التي عاشها قبل الانضمام لبرشلونة، ورفضه التدرب مع فريقه السابق، أوضح: “كنت محتفظا بهدوئي، كانت مسألة مفاوضات بين الناديين، كنت أعلن أن علي التحلي بالصبر، قررت الكف عن التدريبات، لم أرغب في الذهاب، بحثت عن عذر لعدم التدرب، لو لم أقم ببذل كل ما لدي من أجل التعاقد مع البارسا لكنت سألوم نفسي على عدم تواجدي هنا الآن”.

وعن مدى المسؤولية التي يشعر بها، لأنه سيخلف لاعبا بحجم البرازيلي نيمار، الذي انتقل للبي إس جي، قال: “بكل صدق لا أعتقد أنه ستكون هناك مقارنات بيننا، فنيمار لاعب كبير، ومميز ومن بين الأفضل في العالم، لكني لازلت شابا وأنا هنا للتعلم واكتساب كل الخبرات الممكنة من برشلونة”.

وحول رد فعل زميله بالمنتخب، كيليان مبابي، على صفقة انتقاله للنادي الكتالوني، تابع: “إنه شخص جيد للغاية، نتحدث في الأغلب عبر الهاتف، ولكننا كنا على تواصل بالأخص خلال مرحلة المفاوضات”.

وأكمل: “أنا سعيد لقدومي إلى هنا، حاولت الاحتفاظ بهدوئي عندما كانت تمر الأيام دون حسم الصفقة، لقد كان سعيدا للغاية من أجلي عندما انتقلت للبارسا، هنأني وتمنى لي الأفضل، وأنا كذلك”.

وبخصوص أهدافه مع برشلونة، أضاف: “هدفي الأول هو التأقلم على الفريق، وتقديم أداء جيد في الملعب، والفوز مع باقي الفريق بكل الألقاب الممكنة، فأنا لا أشعر بالفزع، أنا فقط مندهش، أحاول فقط التأقلم على الأوضاع هنا، والأمور بعدها ستسير بشكل طبيعي”.

وعن تعليقه على ما قاله مدربه السابق توخيل، بأنه مرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية، قال “هو فقط يحبني أكثر من اللازم”.