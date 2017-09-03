مدريد/PNN- حاول نادي برشلونة الإسباني، بشتى الطرق، تعويض رحيل البرازيلي نيمار، خلال الميركاتو الصيفي، لكن مخطط البلوجرانا لم ينته وفقًا لرغباته.

وذكرت صحيفة “دون بالون“، أن كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، قام بتعطيل صفقة للغريم التقليدي برشلونة هذا الصيف.

وطارد برشلونة، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، وحاول ضمه هذا الصيف، لتعويض رحيل نيمار، بعد تعثر المفاوضات مع ليفربول بشأن استقدام فيليب كوتينيو.

ووفقا للتقارير، فإن رونالدو، الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع دي ماريا، منذ أن لعبا سويا مع الملكي، وجه عدة رسائل للنجم الأرجنتيني، بألا ينتقل لملعب الكامب نو.

وقدم برشلونة، 3 عروض لسان جيرمان من أجل ضم دي ماريا، آخرها كان 40 مليون يورو، لكن إدارة النادي الباريسي طلبت 70 مليون يورو، وهو الأمر الذي اعتبره برشلونة مبالغًا فيه.

وكان برشلونة، قد حسم صفقة عثمان ديمبلي، جناح بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، لمدة 5 مواسم، ليكون خليفة لنيمار، الذي شد الرحال إلى سان جيرمان بعد فسخ التعاقد مع البلوجرانا، وسداد قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو.