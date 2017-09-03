مدريد/PNN- تغيرت سياسة شراء سوق الانتقالات في ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، فتحول السعي من أجل شراء النجوم بعشرات الملايين إلي التعاقد مع المواهب الشابة، خاصة في العامين الأخيرين.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن النادي الملكي تمكن من تحقيق أرباح خلال سوق الانتقالات، للموسم الثاني علي التوالي، من بيع وشراء اللاعبين، بعد أن استمر فترة طويلة في تحقيق الخسائر.

وتعد أرباح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الماضية هي الأعلى في تاريخ النادي، حيث بلغ هامش الربح بين الشراء والبيع حوالي 79.5 مليون يورو، وهو رقم قياسي بالنسبة للميرنجي.

وبحسب الصحيفة، تعاقد البلانكوس هذا الموسم مع ثيو هيرنانديز مقابل 30 مليون يورو، و داني سيبايوس بـ16.5 مليون يورو، وضم الصغير فينيسيوس جونيور مقابل 45 مليون يورو، ولكن لن تسدد قيمة الصفقة هذا الموسم.

فيما تمكنت إدارة النادي من الحصول علي 30 مليون يورو مقابل انتقال دانيلو لمانشستر سيتي، و62 مليونا من بيع موراتا لتشيلسي، وإعارة خاميس رودريجيز لبايرن ميونيخ مقابل 13 مليونا، بالإضافة لرحيل ماريانو دياز ودييجو يورينتي بمجموع 18 مليون يورو، ليصل مجموع مبيعات النادي لـ 126 مليون يورو.

سجل أرباح وخسائر ريال مدريد في الميركاتو خلال الـ 20 عاما الأخيرة (مليون يورو) :

2017-2018: + 79.5

2016-2017: + 7.5

2015-2016: – 69.85

2014-2015: – 18.3

2013-2014: – 62

2012-2013: 0

2011-2012: – 47

2010-2011: – 82.5

2009-2010: – 169.9

2008-2009: – 12.9

2007-2008: – 78.6

2006-2007: – 87.8

2005-2006: – 44.4

2004-2005: – 47.5

2003-2004: – 5.7

2002-2003: – 45

2001-2002: – 73.5

2000-2001: – 58.5

1999-2000: – 13.2

1998-1999: + 7.4

1997-1998: – 21.5