دفاع مدني قباطجية يخلي اربع اصابات من حادث سير جنوب جنين

جنين/PNN- أخلت طواقم مركز دفاع مدني قباطية في محافظة جنين، اليوم الأحد، أربع إصابات من حادث سير تصادم بين مركبتين على طريق بلدة قباطية وقرية مركة جنوب جنين .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الحادث وقع على الشارع الرئيسي المذكور أعلاه نتج عن تصادم بين مركبتين من نوع مارسيدس بينز شحن والأخرى سيات ، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين إصابات متوسطة ، فعمل الطاقم على إخلاء المصابين وتسليمهم لمركبات إسعاف الهلال الأحمر التي نقلتهم إلى المستشفى ، ومن ثم قامت الطواقم على فصل البطارية عن المركبات تفاديا لحدوث تماس كهربائي وإزالة الزجاج والزيوت والوقود المسال من أمام حركة المرور والسير للحد من خطر انزلاق مركبات أخرى وإعادة المركبات لمسارها وتأمين حركة المرور على الشارع أصولاً .

ومن جهته أهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد عبد اللطيف أبو عمشة بالسائقين ضرورة الانتباه وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالشواخص المرورية وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعمل الصيانة الدورية للمركبات والتاكد من فعالية المكابح وذلك حفاظاً على ممتلكاتهم وحرصاً على سلامتهم .