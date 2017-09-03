وثيقة مسربة: اقرار سعودي رسمي بالفشل الذريع لمطار جدة

الرياض/PNN- أظهرت وثيقة سعوديّة مسرّبة، اليوم الأحد، إقرارًا رسميًا سعوديًا بسوء الخدمات في مطار جدّة الدّولي، الذي يفد إليه الحجّاج من كل أقطار العالم.

ووفقًا للوثيقة، الموقّعة باسم مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدّولي، المهندس عبد الله بن مسعد الرّيمي، فإن جملة من الملاحظات تم إبداؤها حول سير العمل في المطار خلال “موسم” الحج، أبرزها: إنزال أكثر من رحلة في الصّالة الواحدة في نفس الوقت، وتكدّس الحجّاج بها بالإضافة إلى سوء تنظيم إنزال الحجّاج إلى منطقة الجوازات وعدم توفير عربات لكبار السنّ بالعدد الكافي في الصالات.

كما عدّدت الوثيقة، التي نشرها المغرّد الشهير “مجتهد” في حسابه، أخطاءً إضافيّة منها: بطء في إنهاء إجراءات الجوازات وتكدّس الحجّاج؛ تأخر وصول العفش (الحقائب) للصالات؛ تأخر سير العفش (الحقائب)؛ تعطل التكييف في عدد من الصالات بالإضافة إلى عدم توفّر المياه الباردة في الصالات وفي المنطقة العامة.

كما استغرق بعض الرحلات أكثر من 9 ساعات لإنهاء إجراءات الرّكاب، “ما تسبّب في تكدّس الحجّاج وبقائهم ساعات طويلة بالصالات”، وفقًا للوثيقة.

بالأمس، ذكر عدد من حجاج الداخل الفلسطيني لموقع “عرب 48” أنّهم تعرّضوا لمشاكل عديدة، منها صحيّة، نتيجة عدم قدوم الحافلات لاصطحابهم، ما أجبرهم على تحمل الحر الشديد والمشي لمسافات طويلة جدًا.