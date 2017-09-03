ادعيس : عودة اولى قوافل حجاج فلسطين الى ارض الوطن يوم غد الاثنين

الرياض/PNN- اعلن سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية ان اولى قوافل الحجيج من المحافظات الشمالية ستبدأ المغادرة من مكة المكرمة الى ارض الوطن ابتداء من صباح يوم غد الاثنين حتى مساء يوم الثلاثاء .

واوضح ادعيس ان مغادرة الحجيج ستكون على دفعات وضمن برنامج اعد مسبقا مع الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية والإردن حتى لا يكون هناك ازدحام على المعابر الحدودية .

مضيفا انه تم التنسيق مع الاخوة السعوديين من أجل خروج الحجاج وتقديم كافة التسهيلات لهم منذ لحظة خروجهم حتى وصولهم إلى المعابر الحدودية وتامين خروجهم بكل يسر وراحة .

وبخصوص حجاج المحافظات الجنوبية : اوضح ادعيس ان اولى القوافل ستبدا المغادرة من مكة المكرمة الى المدينة المنورة صباح يوم الثلاثاء ليقيموا هناك اربع ليالي وبعدها سيغادرو المدينة المنورة على دفعات متتالية من مطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي الى مطار القاهرة ومن ثم الى ارض الوطن على مدار اربع دفعات متتالية .

وقال ادعيس : ان جميع طواقم بعثة الحج الفلسطينية ستبقى في الاراضي السعودية حتى تامين خروج كافة الحجاج ، شاكرا المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على التسهيلات الخاصة التي قدمتها ولا تزال تقدمها للشعب الفلسطيني .