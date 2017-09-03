الاحتلال يخصص 60 مليون شاقل لبناء مستوطنة “عميحاي”

بيت لحم/PNN- صادقت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم الأحد، على ميزانيّة جديدة لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلّة ستحمل اسم “عميحاي”، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتبلغ الميزانيّة الجديدة 60 مليون شاقل ستُخصص بالكامل لمستوطني عامونة التي تم إخلاؤها قبل أشهر.

وتصادر المستوطنة الجديدة “عميحاي” أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة تصل مساحتها إلى أكثر من 205 دونمات.

وصادر الاحتلال هذه الأراضي بذريعة ‘ضرورات عسكرية’ وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها ‘أراضي دولة’.

وبدأت سلطات الاحتلال أواخر حزيران/يونيو الماضي، بالعمل على الأرض لبناء هذه المستوطنة الجديدة، بديلًا لمستوطني ‘عمونا’، التي أقيمت، أصلًا، على أراضٍ، أيضا، بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.