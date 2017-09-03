بالصور: الضابطة الجمركية تتلف طُنين من اللحوم الفاسدة في بيت لحم

بيت لحم/PNN- أتلفت الضابطة الجمركية، اليوم الأحد، طنين من اللحوم في محافظة بيت لحم، حيث ثبت بعد فحصها أنها فاسدة بسبب سوء التخزين.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، المقدم لؤي بني عودةللوكالة الرسمية “وفا”، بأنه تم ضبط شاحنة قادمة إلى بيت لحم من داخل أراضي عام الـ48، محملة بحوالي طنين من اللحوم كتبرع لجمعيات رعاية الأيتام في المحافظة، مضيفا أنه بعد الكشف على الكمية بحضور جهات الاختصاص (الصحة، والزراعة، والاقتصاد، وممثل عن المحافظة) تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين، وعليه جرى إتلافها.

وأوضح بني عودة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إجازة العيد، مشددا على ضرورة الالتزام بالشروط الصحية خلال عملية نقل اللحوم.