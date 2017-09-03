اغلاق مسبح غير مستوف لشروط السلامة العامة بمحافظة جنين

جنين/PNN – اغلقت طواقم السلامة العامة في الدفاع المدني بمحافظة جنين اليوم الاحد، مسبحا غير مستوف لشروط السلامة والوقاية وتم اخلاؤه واغلاقه لتقدير الخطورة في عدم استيفاء الشروط الواجب توفرها في المسابح ، ويتم تطبيق القانون وتنفيذه بأمر من النيابة العامة وبمشاركة الشرطة السياحية.

وجاء اغلاق المسبح خلال جولة ميدانية مفاجئة نفذتها ادارة الوقاية والسلامة في محافظة جنين، على المنتزهات والمسابح لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية فيها ضمن برنامج ادارة السلامة والوقاية طيلة ايام العيد.

وناشد الدفاع المدني اصحاب المنتزهات والمسابح ضرورة تطبيق كافة الاجراءات الوقائية الخاصة بهذه الاماكن، كما ناشد الموطنين ضرورة الابلاغ عن اي مخالفة في هذه الاماكن تجنبا لوقوع الحوادث والاصابات