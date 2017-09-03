الكشف عن سر بقاء كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

رام الله/PNN – كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن سر بقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني، في “سانتياجو برنابيو”، وعدم رحيله خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن كريستيانو رونالدو أخبر ريال مدريد برغبته في العودة لإنجلترا، والانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد اشترط التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، ليكون بديله.

وأشارت إلى أن مبابي رفض الانضمام لريال مدريد، حتى لا يكون تحت ضغط كبير، كونه خليفة كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد اتجه لفكرة بيع جاريث بيل إلى مانشستر يونايتد، لتمويل صفقة ضم مبابي بمبلغ 165مليون إسترليني، إلا أنّ الويلزي رفض الرحيل.

وكانت التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أن قدوم مبابي لريال مدريد، يعني رحيل أحد أضلاع الثلاثي الهجومي BBC (كريستيانو رونالدو أوالويلزي جاريث بيل أوالفرنسي كريم بنزيمة).

وقرر مبابي الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الصيف المقبل بمبلغ 180 مليون يورو.

المصدر: كووورة